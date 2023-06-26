“Хтось зловживає”: 7 млрд грн не сплатили харків’яни за опалення і гарячу воду

Борг населення за опалення та гарячу воду в Харківській області станом на 1 червня становив близько 7,6 мільярда гривень. З них 7,2 мільярда не сплатили жителі Харкова.

Про це заступник директора департаменту житлово-комунального господарства ХОВА Геннадій Кравченко розповів “Українському Радіо Харкова”, передає “Суспільне Харків”.

“А це і зарплати тих людей, які там (на комунальних підприємствах — ред.) працюють, і їхня здатність функціонувати. Треба до цього максимально відповідально ставитися. Хтось просто через те, що відбувається, не має можливості платити, а хтось просто зловживає тим, що їм не можуть припинити надавати послуги”, – каже Кравченко.

За його словами, на початок опалювального сезону 2022/2023 років борг населення складав 5,6 мільярда гривень. Тарифи на опалення й гарячу воду є збитковими, через що додаткові пільги не передбачені.

“Те, що він залишається на незмінному рівні — це вже є “напівпільга”, яка наразі лежить на плечах комунальних підприємств-постачальників послуг, і вона, умовно кажучи, завтра переходить на державний бюджет, тому про пільги не йдеться. Що стосується реструктуризації, то будь-який споживач може звернутися до підприємства-постачальника послуг та укласти договір реструктуризації”, – пояснив директор департаменту.

Також він констатував, що в період воєнного стану стягувати борги з неплатників через суд не можуть.

“У період воєнного стану всі виконавчі провадження, наскільки я знаю, не можуть відбуватися. Але й накопичувати заборгованість немає жодного сенсу, адже після воєнного стану це просто буде шквал таких судових справ, і все одно доведеться сплачувати. Треба бути свідомими й сплачувати за ті комунальні послуги, які надходять, бо це всі регламентовані технічні роботи, зокрема, весь комплекс, який стосується підготовки до наступного опалювального сезону. Росія наразі своїх планів не скасувала щодо ураження нашої критичної інфраструктури”, — наголосив Кравченко.