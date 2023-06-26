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«Кто-то злоупотребляет»: 7 млрд грн должны харьковчане за тепло и горячую воду

Общество 20:22   26.06.2023
Елена Нагорная
«Кто-то злоупотребляет»: 7 млрд грн должны харьковчане за тепло и горячую воду

Долг населения за отопление и горячую воду в Харьковской области по состоянию на 1 июня составлял около 7,6 миллиарда гривен. Из них 7,2 миллиарда не заплатили жители Харькова.

Об этом замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства ХОВА Геннадий Кравченко рассказал «Українському Радіо Харкова», передает «Суспільне Харків».

«А это и зарплаты тех людей, которые там (на коммунальных предприятиях — ред.) работают, и их способность функционировать. Надо к этому максимально ответственно относиться. Кто-то просто из-за того, что происходит, не имеет возможности платить, а кто-то просто злоупотребляет тем, что им не могут прекратить предоставлять услуги», — говорит Кравченко.

По его словам, на начало отопительного сезона 2022/2023 годов долг населения составлял 5,6 миллиарда гривен. Тарифы на отопление и горячую воду являются убыточными, из-за чего дополнительные льготы не предусмотрены.

«То, что он остается на неизменном уровне — это уже «полульгота», которая сейчас лежит на плечах коммунальных предприятий-поставщиков услуг, и она, условно говоря, завтра переходит на государственный бюджет, поэтому о льготах речи не идет. Что касается реструктуризации, то любой потребитель может обратиться к предприятию-поставщику услуг и заключить договор реструктуризации», — пояснил директор департамента.

Также он констатировал, что в период военного положения взыскивать долги с неплательщиков через суд не могут.

«В период военного положения все исполнительные производства, насколько я знаю, не могут происходить. Но и накапливать задолженность нет никакого смысла, ведь после военного положения это просто будет шквал таких судебных дел, и все равно придется платить. Надо быть сознательными и платить за те коммунальные услуги, которые поступают. Потому что это все регламентированные технические работы. В частности, весь комплекс, который касается подготовки к следующему отопительному сезону. Россия пока своих планов не отменила по поражению нашей критической инфраструктуры», — подчеркнул Кравченко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 20:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Долг населения за отопление и горячую воду в Харьковской области по состоянию на 1 июня составлял около 7,6 миллиарда гривен. Из них 7,2 миллиарда не заплатили жители Харькова.".