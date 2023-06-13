Сотрудники метро Харькова получили льготу на оплату услуг ЖКХ

Также работники метро получат частичную компенсацию за поставку газа на отопление жилья, сообщили в мэрии Харькова.

Дополнительные социальные гарантии в размере 100% льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставили работникам КП «Харьковский метрополитен». Такое решение приняли сегодня, 13 июня, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Также работники метрополитена получат частичную компенсацию оплаты услуг по поставке природного газа на отопление жилья в отопительный период.