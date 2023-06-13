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Сотрудники метро Харькова получили льготу на оплату услуг ЖКХ

Общество 18:19   13.06.2023
Оксана Якушко
Сотрудники метро Харькова получили льготу на оплату услуг ЖКХ

Также работники метро получат частичную компенсацию за поставку газа на отопление жилья, сообщили в мэрии Харькова.

Дополнительные социальные гарантии в размере 100% льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставили работникам КП «Харьковский метрополитен». Такое решение приняли сегодня, 13 июня, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Также работники метрополитена получат частичную компенсацию оплаты услуг по поставке природного газа на отопление жилья в отопительный период.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 18:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также работники метро получат частичную компенсацию за поставку газа на отопление жилья, сообщили в мэрии Харькова.".