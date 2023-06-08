Сотрудники метро Харькова собирали подписи за платный проезд. Терехов возмущен

Сотрудников КП «Харьковский метрополитен» принуждали подписывать документ в поддержку возвращения платного проезда, заявляет пресс-служба Харьковского горсовета.

Мэр Игорь Терехов на совещании обратился по этому поводу к руководству подземки и назвал такую инициативу самодеятельностью, отмечает пресс-служба.

«Я возмущен тем, что произошло в метрополитене, этой самодеятельностью, которая не вписывается в логические рамки в то время, когда мы делаем бесплатный проезд, держим, в отличие от всех городов, понимаем, что для этого есть финансовые возможности. Я сказал, что, когда у нас не будет финансовых возможностей, я выйду и честно скажу об этом харьковчанам. С кем ваше решение было согласовано? Вы возвращаетесь в Советский Союз! Другого я сказать не могу, это последняя капля. Я не увольняю вас, потому что мы вместе прошли начало войны, лежали под российскими самолетами, взрывами. Это вас спасло. Но если еще раз любое КП сделает подобное, невзирая на личности, я выгоню», — подчеркнул Терехов.

Мэр напомнил, что Харьков остается единственным городом в Украине, где ввели бесплатный проезд.

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Напомним, ранее Терехов заявил, что проезд будет бесплатным, пока это будет позволять бюджет Харькова. Он также пообещал, что по возвращении платы за проезд будут работать над тем, чтобы тарифы на перевозки были минимальными.