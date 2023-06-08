Працівники метро Харкова збирали підписи за платний проїзд. Терехов обурений

Співробітників КП “Харківський метрополітен” примушували підписувати документ на підтримку повернення платного проїзду, заявляє пресслужба Харківської міськради.

Мер Ігор Терехов на нараді звернувся з цього приводу до керівництва підземки та назвав таку ініціативу самодіяльністю, зазначає пресслужба.

“Я обурений тим, що сталося в метрополітені, цією самодіяльністю, яка не вписується в логічні рамки в той час, коли ми робимо безплатний проїзд, тримаємося, на відміну від усіх міст, розуміємо, що для цього є фінансові можливості. Я сказав, що, коли ми не матимемо фінансових можливостей, я вийду і чесно скажу про це харків’янам. З ким ваше рішення було погоджено? Ви повертаєтеся до Радянського Союзу! Іншого я сказати не можу, це остання крапля. Я не звільняю вас, бо ми разом пройшли початок війни, лежали під російськими літаками, вибухами. Це вас врятувало. Але якщо ще раз будь-яке КП зробить щось подібне, попри особистості, я вижену”, – наголосив Терехов.

Мер нагадав, що Харків залишається єдиним містом в Україні, де запровадили безплатний проїзд.

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Нагадаємо, раніше Терехов заявив, що проїзд буде безплатним, поки це дозволятиме бюджет Харкова. Він також пообіцяв, що після повернення плати за проїзд працюватимуть над тим, щоб були мінімальні тарифи на перевезення.