Live
  • Вівторок 13.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Співробітники метро Харкова отримали пільгу на оплату послуг ЖКГ

Суспільство 18:19   13.06.2023
Оксана Якушко
Співробітники метро Харкова отримали пільгу на оплату послуг ЖКГ

Також працівники метро отримають часткову компенсацію за постачання газу на опалення житла, повідомили у мерії Харкова.

Додаткові соціальні гарантії на суму 100% пільги на оплату житлово-комунальних послуг надали працівникам КП «Харківський метрополітен». Таке рішення ухвалили сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Також працівники метрополітену отримають часткову компенсацію оплати послуг із постачання природного газу на опалення житла у опалювальний період.

Також читайте: Працівники метро Харкова збирали підписи за платний проїзд. Терехов обурений

Автор: Оксана Якушко
Популярно
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові
13.06.2023
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)
13.06.2023
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
13.06.2023
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
13.06.2023
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
13.06.2023

Новини за темою:

18:17
Сквер у Харкові тепер має назву на честь тепловиків
17:51
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові
15:25
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
14:29
У Харкові виділили додаткові 47 млн грн на ремонти укриттів у школах
14:24
5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Співробітники метро Харкова отримали пільгу на оплату послуг ЖКГ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 18:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також працівники метро отримають часткову компенсацію за постачання газу на опалення житла, повідомили у мерії Харкова.".