Співробітники метро Харкова отримали пільгу на оплату послуг ЖКГ
Також працівники метро отримають часткову компенсацію за постачання газу на опалення житла, повідомили у мерії Харкова.
Додаткові соціальні гарантії на суму 100% пільги на оплату житлово-комунальних послуг надали працівникам КП «Харківський метрополітен». Таке рішення ухвалили сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Також працівники метрополітену отримають часткову компенсацію оплати послуг із постачання природного газу на опалення житла у опалювальний період.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 18:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також працівники метро отримають часткову компенсацію за постачання газу на опалення житла, повідомили у мерії Харкова.".