Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)
У харківському саду Шевченка вдень 28 червня відбулося відкрите тренування, яке провів легендарний голкіпер “Металіста” та національної збірної з футболу Олександр Горяїнов.
Біля ККЗ “Україна” близько двох десятків дітей та кілька дорослих зробили розминку, повторюючи вправи за Горяїновим. Після цього всі разом пробігли алеями саду Шевченка.
Маршрут стартував і завершився біля ККЗ та проходив біля Каскаду, пам’ятника Кобзарю, штучного озера та зоопарку.
Фото, відео: Василь Голосний, “Редпост”
Читайте також: У скарбничці харків’янок – друге “срібло” Європейських ігор
Новини за темою:
Ви читали новину: «Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському саду Шевченка вдень 28 червня відбулося відкрите тренування, яке провів легендарний голкіпер “Металіста” та національної збірної з футболу Олександр Горяїнов.".