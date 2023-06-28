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Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)

Спорт 21:27   28.06.2023
Олена Нагорна
Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)

У харківському саду Шевченка вдень 28 червня відбулося відкрите тренування, яке провів легендарний голкіпер “Металіста” та національної збірної з футболу Олександр Горяїнов.

Біля ККЗ “Україна” близько двох десятків дітей та кілька дорослих зробили розминку, повторюючи вправи за Горяїновим. Після цього всі разом пробігли алеями саду Шевченка.

Маршрут стартував і завершився біля ККЗ та проходив біля Каскаду, пам’ятника Кобзарю, штучного озера та зоопарку.


Фото, відео: Василь Голосний, “Редпост”

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському саду Шевченка вдень 28 червня відбулося відкрите тренування, яке провів легендарний голкіпер “Металіста” та національної збірної з футболу Олександр Горяїнов.".