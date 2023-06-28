Легендарний голкіпер Горяїнов бігав центром Харкова з дітьми (фото, відео)

У харківському саду Шевченка вдень 28 червня відбулося відкрите тренування, яке провів легендарний голкіпер “Металіста” та національної збірної з футболу Олександр Горяїнов.

Біля ККЗ “Україна” близько двох десятків дітей та кілька дорослих зробили розминку, повторюючи вправи за Горяїновим. Після цього всі разом пробігли алеями саду Шевченка.

Маршрут стартував і завершився біля ККЗ та проходив біля Каскаду, пам’ятника Кобзарю, штучного озера та зоопарку.



Фото, відео: Василь Голосний, “Редпост”