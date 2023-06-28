Легендарный голкипер Горяинов бегал по центру Харькова с детьми (фото, видео)

В харьковском саду Шевченко днем 28 июня состоялась открытая тренировка, которую провел легендарный голкипер «Металлиста» и национальной сборной по футболу Александр Горяинов.

Возле ККЗ «Украина» около двух десятков детей и несколько взрослых сделали разминку, повторяя упражнения за Горяиновым. После этого все вместе пробежали по аллеям сада Шевченко.

Маршрут стартовал и завершился у ККЗ и проходил возле Каскада, памятника Кобзарю, искусственного озера и зоопарка.



Фото, видео: Василий Голосный, «Редпост»