Легендарный голкипер Горяинов бегал по центру Харькова с детьми (фото, видео)
Фото: Василий Голосный
В харьковском саду Шевченко днем 28 июня состоялась открытая тренировка, которую провел легендарный голкипер «Металлиста» и национальной сборной по футболу Александр Горяинов.
Возле ККЗ «Украина» около двух десятков детей и несколько взрослых сделали разминку, повторяя упражнения за Горяиновым. После этого все вместе пробежали по аллеям сада Шевченко.
Маршрут стартовал и завершился у ККЗ и проходил возле Каскада, памятника Кобзарю, искусственного озера и зоопарка.
Фото, видео: Василий Голосный, «Редпост»
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском саду Шевченко днем 28 июня состоялась открытая тренировка, которую провел легендарный голкипер «Металлиста» и национальной сборной по футболу Александр Горяинов.".