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«Ночь — наше время»: ГУР показало, как тренируется «Kraken» (видео)

Украина 10:39   04.12.2023
Оксана Горун
«Ночь — наше время»: ГУР показало, как тренируется «Kraken» (видео)

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Kraken» проводит тренировку личного состава с акцентом на работу ночью, отметили в Главном управлении разведки. И уточнили: «ведь именно ночь ― это наше время».

Видео ночной тренировки бойцов «Kraken» — спецподразделения, сформированного на Харьковщине — опубликовали в telegram ГУР.

В самом спецподразделении сообщили детали происходящего.

«Ночная тренировка специальной штурмовой роты подразделения. Наступательные действия в темное время суток проводятся с целью достижения эффекта внезапности для противника. Такие наши операции вы могли видеть во время боев на Соледарском направлении, когда был уничтожен вражеский передовой пункт управления», — пояснили в telegram спецподразделения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Kraken» проводит тренировку личного состава с акцентом на работу ночью, отметили в Главном управлении разведки. И уточнили: «ведь именно ночь ― это наше время»".