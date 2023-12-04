«Ночь — наше время»: ГУР показало, как тренируется «Kraken» (видео)
Спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Kraken» проводит тренировку личного состава с акцентом на работу ночью, отметили в Главном управлении разведки. И уточнили: «ведь именно ночь ― это наше время».
Видео ночной тренировки бойцов «Kraken» — спецподразделения, сформированного на Харьковщине — опубликовали в telegram ГУР.
В самом спецподразделении сообщили детали происходящего.
«Ночная тренировка специальной штурмовой роты подразделения. Наступательные действия в темное время суток проводятся с целью достижения эффекта внезапности для противника. Такие наши операции вы могли видеть во время боев на Соледарском направлении, когда был уничтожен вражеский передовой пункт управления», — пояснили в telegram спецподразделения.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Kraken, ГУР МО, тренировка;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Kraken» проводит тренировку личного состава с акцентом на работу ночью, отметили в Главном управлении разведки. И уточнили: «ведь именно ночь ― это наше время»".