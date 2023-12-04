«Ночь — наше время»: ГУР показало, как тренируется «Kraken» (видео)

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Kraken» проводит тренировку личного состава с акцентом на работу ночью, отметили в Главном управлении разведки. И уточнили: «ведь именно ночь ― это наше время».

Видео ночной тренировки бойцов «Kraken» — спецподразделения, сформированного на Харьковщине — опубликовали в telegram ГУР.

В самом спецподразделении сообщили детали происходящего.

«Ночная тренировка специальной штурмовой роты подразделения. Наступательные действия в темное время суток проводятся с целью достижения эффекта внезапности для противника. Такие наши операции вы могли видеть во время боев на Соледарском направлении, когда был уничтожен вражеский передовой пункт управления», — пояснили в telegram спецподразделения.