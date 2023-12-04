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“Ніч – наш час”: ГУР показало, як тренується “Kraken” (відео)

Україна 10:39   04.12.2023
Оксана Горун
“Ніч – наш час”: ГУР показало, як тренується “Kraken” (відео)

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України “Kraken” проводить тренування особового складу з акцентом на роботу вночі, зазначили в Головному управлінні розвідки. І уточнили: “адже саме ніч – це наш час”.

Відео нічного тренування бійців “Kraken” – спецпідрозділу, сформованого на Харківщині, – опублікували в телеграмі ГУР.

У самому спецпідрозділі повідомили деталі того, що відбувається.

Нічне тренування спеціальної штурмової роти підрозділу. Наступальні дії у темний час доби проводяться з метою досягнення ефекту раптовості для противника. Такі наші операції ви могли бачити під час боїв на Соледарському напрямку, коли був знищений ворожий передовий пункт управління“, – пояснили в телеграмі спецпідрозділу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спецпідрозділ ГУР Міноборони України “Kraken” проводить тренування особового складу з акцентом на роботу вночі, зазначили в Головному управлінні розвідки. І уточнили: “адже саме ніч – це наш час”".