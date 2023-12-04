“Ніч – наш час”: ГУР показало, як тренується “Kraken” (відео)

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України “Kraken” проводить тренування особового складу з акцентом на роботу вночі, зазначили в Головному управлінні розвідки. І уточнили: “адже саме ніч – це наш час”.

Відео нічного тренування бійців “Kraken” – спецпідрозділу, сформованого на Харківщині, – опублікували в телеграмі ГУР.

У самому спецпідрозділі повідомили деталі того, що відбувається.

“Нічне тренування спеціальної штурмової роти підрозділу. Наступальні дії у темний час доби проводяться з метою досягнення ефекту раптовості для противника. Такі наші операції ви могли бачити під час боїв на Соледарському напрямку, коли був знищений ворожий передовий пункт управління“, – пояснили в телеграмі спецпідрозділу.