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У Харкові з табельної зброї застрелився поліцейський

Події 12:48   03.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові з табельної зброї застрелився поліцейський

Біля одного з будинків в Немишлянському районі 3 липня о 6:40 знайшли тіло поліцейського з вогнепальною раною голови. Поруч лежав табельний пістолет.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Попередньою причиною смерті поліцейського називають самогубство.

Загиблий був співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області, додали в прокуратурі.

«Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство)», – зазначили правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 12:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з табельної зброї застрелився поліцейський ".