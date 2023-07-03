У Харкові з табельної зброї застрелився поліцейський

Біля одного з будинків в Немишлянському районі 3 липня о 6:40 знайшли тіло поліцейського з вогнепальною раною голови. Поруч лежав табельний пістолет.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Попередньою причиною смерті поліцейського називають самогубство.

Загиблий був співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області, додали в прокуратурі.

«Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство)», – зазначили правоохоронці.