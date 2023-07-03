В Харькове из табельного оружия застрелился полицейский
Возле одного из домов в Немышлянском районе 3 июля в 6:40 нашли тело полицейского с огнестрельной раной головы. Рядом с правоохранителем лежал табельный пистолет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Предварительной причиной смерти полицейского называют самоубийство.
Погибший был сотрудником одного из районных отделов полиции в Харьковской области, добавили в прокуратуру.
«Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием (самоубийство)», — отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле одного из домов в Немышлянском районе 3 июля в 6:40 нашли тело полицейского с огнестрельной раной головы. Рядом с правоохранителем лежал табельный пистолет.".