В Харькове из табельного оружия застрелился полицейский

Возле одного из домов в Немышлянском районе 3 июля в 6:40 нашли тело полицейского с огнестрельной раной головы. Рядом с правоохранителем лежал табельный пистолет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Предварительной причиной смерти полицейского называют самоубийство.

Погибший был сотрудником одного из районных отделов полиции в Харьковской области, добавили в прокуратуру.

«Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием (самоубийство)», — отметили правоохранители.