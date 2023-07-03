В Харькове авто влетело в бетонные блоки и перевернулось: есть пострадавшая
Фото: ГУНП в Харьковской области
Авария произошла утром 3 июля на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 59-летний водитель «Ford Scorpio» врезался в бетонные блоки и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадала 59-летняя жена водителя.
«Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства», — добавили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла утром 3 июля на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе. ".