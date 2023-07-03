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В Харькове авто влетело в бетонные блоки и перевернулось: есть пострадавшая

Происшествия 12:10   03.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове авто влетело в бетонные блоки и перевернулось: есть пострадавшая Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла утром 3 июля на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе. 

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 59-летний водитель «Ford Scorpio» врезался в бетонные блоки и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадала 59-летняя жена водителя.

«Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства», — добавили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 12:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла утром 3 июля на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе. ".