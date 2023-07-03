В Харькове авто влетело в бетонные блоки и перевернулось: есть пострадавшая

Авария произошла утром 3 июля на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 59-летний водитель «Ford Scorpio» врезался в бетонные блоки и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадала 59-летняя жена водителя.

«Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства», — добавили в полиции.