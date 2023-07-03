У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)

Аварія сталася вранці 3 липня на проспекті Любові Малої у Новобаварському районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 59-річний водій «Ford Scorpio» врізався в бетонні блоки та перекинувся на дах. Внаслідок ДТП постраждала 59-річна дружина водія.

«Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – додали у поліції.