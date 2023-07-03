Live
  • Понеділок 03.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)

Події 12:10   03.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася вранці 3 липня на проспекті Любові Малої у Новобаварському районі. 

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 59-річний водій «Ford Scorpio» врізався в бетонні блоки та перекинувся на дах. Внаслідок ДТП постраждала 59-річна дружина водія.

«Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – додали у поліції.

01

02

03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Уночі на Салтівці п’яний водій тікав від копів і влаштував три ДТП (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва
У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва
03.07.2023
Днями ЗСУ вийдуть до позицій головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець
Днями ЗСУ вийдуть до позицій головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець
03.07.2023
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)
У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)
03.07.2023
«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)
«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)
03.07.2023
У Краснограді розбираються з перейменуванням: залучили істориків
У Краснограді розбираються з перейменуванням: залучили істориків
03.07.2023
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
03.07.2023

Новини за темою:

11:18
У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва
20:25
Харківські регбісти стали чемпіонами України
19:20
Спека, але з дощами: прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень
19:19
Генштаб назвав п’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
19:08
“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові авто влетіло в бетонні блоки та перекинулося: є постраждала (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 12:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася вранці 3 липня на проспекті Любові Малої у Новобаварському районі. ".