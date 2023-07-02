Уночі на Салтівці п’яний водій тікав від копів і влаштував три ДТП (відео)
О 23:50 1 липня на вулиці Амосова у Харкові автомобіль Ford рухався в комендантську годину. Вимогу патрульних зупинитися водій не виконав, а навпаки – збільшив швидкість.
“Патрульні почали переслідування порушника. На вулиці Амосова водій здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, але далі продовжив рух та наїхав на авто Audi. Згодом кермувальник здійснив наїзд на дерево та зупинився. На щастя, в результаті ДТП ніхто не травмувався”, – повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
За даними правоохоронців, чоловік мав очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, проте відмовився від огляду.
Відео: соцмережі
Патрульні відсторонили водія від керування, помістили авто на спецмайданчик та склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) за скоєні три ДТП, ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння), ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку).
Фото: УПП у Харківській області
Надалі матеріали передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 12:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:50 1 липня на вулиці Амосова у Харкові автомобіль Ford рухався в комендантську годину. Вимогу патрульних зупинитися водій не виконав, а навпаки – збільшив швидкість.".