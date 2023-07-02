Був у розшуку на Луганщині з 2013 року: у метро Харкова спіймали шахрая

На станції метро “Ботанічний сад” працівники відділу поліції у метрополітені виявили 42-річного мешканця Харківської області, який з 2013 року перебуває у розшуку правоохоронцями Луганщини за шахрайство.

Про чоловіка повідомили ініціатору розшуку, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також за добу поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків та склали 11 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху: два – за керування у стані сп’яніння, чотири – за водіння без документів, п’ять – за перевищення швидкості.