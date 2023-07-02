Був у розшуку на Луганщині з 2013 року: у метро Харкова спіймали шахрая
На станції метро “Ботанічний сад” працівники відділу поліції у метрополітені виявили 42-річного мешканця Харківської області, який з 2013 року перебуває у розшуку правоохоронцями Луганщини за шахрайство.
Про чоловіка повідомили ініціатору розшуку, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також за добу поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків та склали 11 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху: два – за керування у стані сп’яніння, чотири – за водіння без документів, п’ять – за перевищення швидкості.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 07:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Ботанічний сад” працівники відділу поліції у метрополітені виявили 42-річного мешканця Харківської області, який з 2013 року перебуває у розшуку правоохоронцями Луганщини за шахрайство.".