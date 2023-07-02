Генштаб: про нічну атаку України та авіаудари по Харківщині

Протягом доби на Харківщині ворог завдав авіаударів у районах селища Ветеринарне та сіл Кислівка та Котлярівка, а також обстріляв низку населених пунктів з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

🔻На Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, на Харківщині зокрема це – Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам’янка.

🔻На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.

🔻Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

🔻Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.