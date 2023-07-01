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Три авіаудари та обстріли – Генштаб про ситуацію на Харківщині

Події 19:05   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Три авіаудари та обстріли – Генштаб про ситуацію на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині ворог завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне та сіл Кислівка та Котлярівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв понад 15 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку зазнали обстрілів населені пункти Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 19:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ворог завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне та сіл Кислівка та Котлярівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.".