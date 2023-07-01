Три авіаудари та обстріли – Генштаб про ситуацію на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківщині ворог завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне та сіл Кислівка та Котлярівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.
На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв понад 15 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку зазнали обстрілів населені пункти Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.
Читайте також: Прокуратура та поліція повідомили подробиці денного обстрілу Балаклії (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Три авіаудари та обстріли – Генштаб про ситуацію на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 19:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ворог завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне та сіл Кислівка та Котлярівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.".