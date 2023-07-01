Три авіаудари та обстріли – Генштаб про ситуацію на Харківщині

На Харківщині ворог завдав авіаударів в районах селища Ветеринарне та сіл Кислівка та Котлярівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв понад 15 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку зазнали обстрілів населені пункти Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.