Три авиаудара и обстрелы – Генштаб о ситуации на Харьковщине

На Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.

На Слобожанском направлении противник обстрелял более 15 населённых пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих – Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка.

На Купянском направлении подверглись обстрелам населенные пункты Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка.