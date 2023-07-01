Три авиаудара и обстрелы – Генштаб о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.
На Слобожанском направлении противник обстрелял более 15 населённых пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих – Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка.
На Купянском направлении подверглись обстрелам населенные пункты Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 19:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.".