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Три авиаудара и обстрелы – Генштаб о ситуации на Харьковщине

Происшествия 19:05   01.07.2023
Виктория Яковенко
Три авиаудара и обстрелы – Генштаб о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.

На Слобожанском направлении противник обстрелял более 15 населённых пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих – Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка.

На Купянском направлении подверглись обстрелам населенные пункты Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.".