Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине
В течение суток на Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, а также обстрелял ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
🔻На Слобожанском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов, на Харьковщине в частности это — Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка.
🔻На Купянском направлении обстрелам подверглись Тополи, Новомлинск, Фиголевка, Масютовка и Кисловка.
🔻Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
🔻Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 46 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 07:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, а также обстрелял ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".