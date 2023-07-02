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Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине

Происшествия 07:23   02.07.2023
Елена Нагорная
Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, а также обстрелял ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

🔻На Слобожанском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов, на Харьковщине в частности это — Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка.

🔻На Купянском направлении обстрелам подверглись Тополи, Новомлинск, Фиголевка, Масютовка и Кисловка.

🔻Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

🔻Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 46 боевых столкновений.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 07:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине враг нанес авиаудары в районах поселка Ветеринарное и сел Кисловка и Котляровка, а также обстрелял ряд населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".