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Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника

Общество 07:49   02.07.2023
Елена Нагорная
Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника

На станции метро «Ботанический сад» работники отдела полиции в метрополитене обнаружили 42-летнего жителя Харьковской области, который с 2013 года находится в розыске правоохранителями Луганщины за мошенничество.

О мужчине сообщили инициатору розыска, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за сутки полицейские разоблачили двоих граждан в незаконном обороте наркотиков и составили 11 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения: два — за управление в состоянии опьянения, четыре — за вождение без документов, пять — за превышение скорости.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Ботанический сад» работники отдела полиции в метрополитене обнаружили 42-летнего жителя Харьковской области, который с 2013 года находится в розыске правоохранителями Луганщины за мошенничество.".