Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника

На станции метро «Ботанический сад» работники отдела полиции в метрополитене обнаружили 42-летнего жителя Харьковской области, который с 2013 года находится в розыске правоохранителями Луганщины за мошенничество.

О мужчине сообщили инициатору розыска, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за сутки полицейские разоблачили двоих граждан в незаконном обороте наркотиков и составили 11 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения: два — за управление в состоянии опьянения, четыре — за вождение без документов, пять — за превышение скорости.