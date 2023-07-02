Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника
На станции метро «Ботанический сад» работники отдела полиции в метрополитене обнаружили 42-летнего жителя Харьковской области, который с 2013 года находится в розыске правоохранителями Луганщины за мошенничество.
О мужчине сообщили инициатору розыска, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также за сутки полицейские разоблачили двоих граждан в незаконном обороте наркотиков и составили 11 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения: два — за управление в состоянии опьянения, четыре — за вождение без документов, пять — за превышение скорости.
Читайте также: Генштаб: о ночной атаке Украины и авиаударах по Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Был в розыске на Луганщине с 2013 года: в метро Харькова поймали мошенника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 07:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Ботанический сад» работники отдела полиции в метрополитене обнаружили 42-летнего жителя Харьковской области, который с 2013 года находится в розыске правоохранителями Луганщины за мошенничество.".