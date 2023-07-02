Ночью на Салтовке пьяный водитель убегал от копов и устроил три ДТП (видео)
В 23:50 1 июля на улице Амосова в Харькове автомобиль Ford двигался в комендантский час. Требование патрульных остановиться водитель не выполнил, а наоборот — увеличил скорость.
«Патрульные начали преследование нарушителя. На улице Амосова водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль Mazda, но дальше продолжил движение и наехал на авто Audi. Впоследствии водитель совершил наезд на дерево и остановился. К счастью, в результате ДТП никто не травмировался», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, однако отказался от осмотра.
Видео: соцсети
Патрульные отстранили водителя от управления, поместили авто на спецплощадку и составили на мужчину админпротоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) за совершенные три ДТП, ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения), ст.122-2 (невыполнение требования об остановке).
Фото: УПП в Харьковской области
В дальнейшем материалы передадут в суд.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 12:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 23:50 1 июля на улице Амосова в Харькове автомобиль Ford двигался в комендантский час. Требование патрульных остановиться водитель не выполнил, а наоборот — увеличил скорость.".