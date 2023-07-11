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Лікарню у Люботині зобов’язали упорядкувати укриття на понад 800 осіб

Суспільство 13:26   11.07.2023
Вікторія Яковенко
Лікарню у Люботині зобов’язали упорядкувати укриття на понад 800 осіб Фото: Харківська обласна прокуратура

У місті Люботин на Харківщині укриття, яке розраховане на 870 осіб, знаходиться у неналежному технічному стані. Через це прокуратура звернулася до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про приміщення протирадіаційного укриття площею 870 кв. м, яке перебуває у комунальній власності та на балансі КНП «Люботинська міська лікарня».

«Встановлено, що захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) в умовах збройної агресії рф проти України через недодержання та порушення вимог законодавства в сфері використання та забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту (захисних споруд) є обмежено готовою до використання за призначенням», – додали у прокуратурі.

Зокрема, зазначене укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку і оповіщення тощо.

Тож прокуратура через суд зобов’язала балансоутримувача та міську раду привести у належний технічний стан це укриття.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Люботин на Харківщині укриття, яке розраховане на 870 осіб, знаходиться у неналежному технічному стані. Через це прокуратура звернулася до суду.".