Лікарню у Люботині зобов’язали упорядкувати укриття на понад 800 осіб

У місті Люботин на Харківщині укриття, яке розраховане на 870 осіб, знаходиться у неналежному технічному стані. Через це прокуратура звернулася до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про приміщення протирадіаційного укриття площею 870 кв. м, яке перебуває у комунальній власності та на балансі КНП «Люботинська міська лікарня».

«Встановлено, що захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) в умовах збройної агресії рф проти України через недодержання та порушення вимог законодавства в сфері використання та забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту (захисних споруд) є обмежено готовою до використання за призначенням», – додали у прокуратурі.

Зокрема, зазначене укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку і оповіщення тощо.

Тож прокуратура через суд зобов’язала балансоутримувача та міську раду привести у належний технічний стан це укриття.