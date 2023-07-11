Лікарню у Люботині зобов’язали упорядкувати укриття на понад 800 осіб
У місті Люботин на Харківщині укриття, яке розраховане на 870 осіб, знаходиться у неналежному технічному стані. Через це прокуратура звернулася до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про приміщення протирадіаційного укриття площею 870 кв. м, яке перебуває у комунальній власності та на балансі КНП «Люботинська міська лікарня».
«Встановлено, що захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) в умовах збройної агресії рф проти України через недодержання та порушення вимог законодавства в сфері використання та забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту (захисних споруд) є обмежено готовою до використання за призначенням», – додали у прокуратурі.
Зокрема, зазначене укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку і оповіщення тощо.
Тож прокуратура через суд зобов’язала балансоутримувача та міську раду привести у належний технічний стан це укриття.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Люботин на Харківщині укриття, яке розраховане на 870 осіб, знаходиться у неналежному технічному стані. Через це прокуратура звернулася до суду.".