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Больницу в Люботине обязали упорядочить укрытие более, чем на 800 человек

Общество 13:26   11.07.2023
Виктория Яковенко
Больницу в Люботине обязали упорядочить укрытие более, чем на 800 человек Фото: Харьковская областная прокуратура

В городе Люботин на Харьковщине укрытие, рассчитанное на 870 человек, находится в плохом техническом состоянии. Поэтому прокуратура обратилась в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о помещении противорадиационного укрытия площадью 870 кв. м, которое находится в коммунальной собственности и на балансе КНП «Люботинская городская больница».

«Установлено, что защитное сооружение гражданской защиты (противорадиационное укрытие) в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины из-за несоблюдения и нарушения требований законодательства в сфере использования и обеспечения функционирования объектов гражданской защиты (защитных сооружений) ограничено готово к использованию по назначению», — добавили в прокуратуру.

В частности, указанное укрытие не обеспечено необходимым имуществом, лекарствами, медпрепаратами, дизельной электростанцией, системами связи и оповещения.

Поэтому прокуратура через суд обязала балансодержателя и городской совет привести в надлежащее техническое состояние это укрытие.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин на Харьковщине укрытие, рассчитанное на 870 человек, находится в плохом техническом состоянии. Поэтому прокуратура обратилась в суд.".