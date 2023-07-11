Больницу в Люботине обязали упорядочить укрытие более, чем на 800 человек
В городе Люботин на Харьковщине укрытие, рассчитанное на 870 человек, находится в плохом техническом состоянии. Поэтому прокуратура обратилась в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о помещении противорадиационного укрытия площадью 870 кв. м, которое находится в коммунальной собственности и на балансе КНП «Люботинская городская больница».
«Установлено, что защитное сооружение гражданской защиты (противорадиационное укрытие) в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины из-за несоблюдения и нарушения требований законодательства в сфере использования и обеспечения функционирования объектов гражданской защиты (защитных сооружений) ограничено готово к использованию по назначению», — добавили в прокуратуру.
В частности, указанное укрытие не обеспечено необходимым имуществом, лекарствами, медпрепаратами, дизельной электростанцией, системами связи и оповещения.
Поэтому прокуратура через суд обязала балансодержателя и городской совет привести в надлежащее техническое состояние это укрытие.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин на Харьковщине укрытие, рассчитанное на 870 человек, находится в плохом техническом состоянии. Поэтому прокуратура обратилась в суд.".