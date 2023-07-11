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Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи

Суспільство 14:25   11.07.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи

На Харківщині триває розмінування: 11 липня сапери працюють в Ізюмському районі.

«З 14:00 до 14:30 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у селі Волохів Яр Балаклійської громади та в селі Андріївка Донецької громади», – попередили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 14:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині триває розмінування: 11 липня сапери працюють в Ізюмському районі.".