Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи

На Харківщині триває розмінування: 11 липня сапери працюють в Ізюмському районі.

«З 14:00 до 14:30 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у селі Волохів Яр Балаклійської громади та в селі Андріївка Донецької громади», – попередили у ХОВА.