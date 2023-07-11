Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о взрывах
На Харьковщине продолжается разминирование: 11 июля саперы работают в Изюмском районе.
«С 14:00 до 14:30 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в селе Волохов Яр Балаклейской громады и селе Андреевка Донецкой громады», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование: 11 июля саперы работают в Изюмском районе.".