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Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о взрывах

Общество 14:25   11.07.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о взрывах

На Харьковщине продолжается разминирование: 11 июля саперы работают в Изюмском районе.

«С 14:00 до 14:30 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в селе Волохов Яр Балаклейской громады и селе Андреевка Донецкой громады», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 14:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование: 11 июля саперы работают в Изюмском районе.".