У вівторок на Харківщині – грози та шквали: попередження Укргідрометцентру

18 липня у Харківській області очікуються грози та місцями шквали, попереджає Укргідрометцентр.

Таким погодним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

“До кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних і Житомирській областях, вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/с”, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У Харкові 18 липня вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 27 до 29. Вдень можливий короткочасний дощ.

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