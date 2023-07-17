У вівторок на Харківщині – грози та шквали: попередження Укргідрометцентру
Фото: Василь Голосний
18 липня у Харківській області очікуються грози та місцями шквали, попереджає Укргідрометцентр.
Таким погодним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.
“До кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних і Житомирській областях, вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози. Вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/с”, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
У Харкові 18 липня вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 27 до 29. Вдень можливий короткочасний дощ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня у Харківській області очікуються грози та місцями шквали, попереджає Укргідрометцентр.".