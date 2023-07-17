Во вторник на Харьковщине — грозы и шквалы: предупреждение Укргидрометцентра
Фото: Василий Голосный
18 июля в Харьковской области ожидаются грозы и местами шквалы, предупреждает Укргидрометцентр.
Таким погодным явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
«До конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях, утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы. Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В Харькове 18 июля ночью столбики термометров будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — от 27 до 29. Днем возможен кратковременный дождь.
Читайте также: 3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове
Новости по теме:
Вы читали новость: «Во вторник на Харьковщине — грозы и шквалы: предупреждение Укргидрометцентра»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 18 июля в Харьковской области ожидаются грозы и местами шквалы, предупреждает Укргидрометцентр.".