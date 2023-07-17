Во вторник на Харьковщине — грозы и шквалы: предупреждение Укргидрометцентра

18 июля в Харьковской области ожидаются грозы и местами шквалы, предупреждает Укргидрометцентр.

Таким погодным явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

«До конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях, утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы. Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Харькове 18 июля ночью столбики термометров будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — от 27 до 29. Днем возможен кратковременный дождь.

Читайте также: 3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове