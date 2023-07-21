У Куп’янській мерії викрили чотирьох зрадників, які працювали на ворога

Чотири співробітники різних управлінь Куп’янської міськради під час окупації міста працювали на російських військових, а після звільнення Харківської області повернулися до своєї роботи у мерії.

За даними Харківської обласної прокуратури, зокрема, 59-річна жінка, погодившись на пропозицію окупантів, обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района». Вона займалась оформленням документів для соціальних виплат від РФ місцевому населенню.

Троє інших фігурантів обійняли однойменні посади і стали «и. о. главного специалиста персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района».

«Їхні функціональні обов’язки дещо відрізнялись. Зокрема, 49-річна жінка займалась перевіркою заяв та готувала документи, пов’язані із соцвиплатами, до підпису керівнику управління. 59-річна підозрювана відповідала за архівне збереження справ отримувачів соціальних виплат, а 48-річний чоловік налагоджував оргтехніку для своїх «колег» і надавав їм інформаційну та методичну допомогу», – додали правоохоронці.

Усім фігурантам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).