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У Куп’янській мерії викрили чотирьох зрадників, які працювали на ворога

Суспільство 13:26   21.07.2023
Вікторія Яковенко
У Куп’янській мерії викрили чотирьох зрадників, які працювали на ворога Фото: Харківська обласна прокуратура

Чотири співробітники різних управлінь Куп’янської міськради під час окупації міста працювали на російських військових, а після звільнення Харківської області повернулися до своєї роботи у мерії.

За даними Харківської обласної прокуратури, зокрема, 59-річна жінка, погодившись на пропозицію окупантів, обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района». Вона займалась оформленням документів для соціальних виплат від РФ місцевому населенню.

Троє інших фігурантів обійняли однойменні посади і стали «и. о. главного специалиста персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района».

«Їхні функціональні обов’язки дещо відрізнялись. Зокрема, 49-річна жінка займалась перевіркою заяв та готувала документи, пов’язані із соцвиплатами, до підпису керівнику управління. 59-річна підозрювана відповідала за архівне збереження справ отримувачів соціальних виплат, а 48-річний чоловік налагоджував оргтехніку для своїх «колег» і надавав їм інформаційну та методичну допомогу», – додали правоохоронці.

Усім фігурантам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири співробітники різних управлінь Куп’янської міськради під час окупації міста працювали на російських військових, а після звільнення Харківської області повернулися до своєї роботи у мерії.".