У Куп’янській мерії викрили чотирьох зрадників, які працювали на ворога
Чотири співробітники різних управлінь Куп’янської міськради під час окупації міста працювали на російських військових, а після звільнення Харківської області повернулися до своєї роботи у мерії.
За даними Харківської обласної прокуратури, зокрема, 59-річна жінка, погодившись на пропозицію окупантів, обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района». Вона займалась оформленням документів для соціальних виплат від РФ місцевому населенню.
Троє інших фігурантів обійняли однойменні посади і стали «и. о. главного специалиста персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района».
«Їхні функціональні обов’язки дещо відрізнялись. Зокрема, 49-річна жінка займалась перевіркою заяв та готувала документи, пов’язані із соцвиплатами, до підпису керівнику управління. 59-річна підозрювана відповідала за архівне збереження справ отримувачів соціальних виплат, а 48-річний чоловік налагоджував оргтехніку для своїх «колег» і надавав їм інформаційну та методичну допомогу», – додали правоохоронці.
Усім фігурантам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Судитимуть вчительку ліцею з Куп’янська, яка вчила дітей за програмою рф
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Куп’янській мерії викрили чотирьох зрадників, які працювали на ворога»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири співробітники різних управлінь Куп’янської міськради під час окупації міста працювали на російських військових, а після звільнення Харківської області повернулися до своєї роботи у мерії.".