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Судитимуть вчительку ліцею з Куп’янська, яка вчила дітей за програмою рф

Події 18:25   20.07.2023
Оксана Якушко
Судитимуть вчительку ліцею з Куп’янська, яка вчила дітей за програмою рф

Під час окупації Куп’янська викладачка одного з місцевих ліцеїв допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресора, її судитимуть за колабораціонізм, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Жінка погодилась на пропозицію загарбників та у червні минулого року добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.

Колаборантка повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення і впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф і подальше викладання предметів виключно російською.

Обвинувачена організувала підготовку приміщень до навчального року, за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для учнів.

Крім того, «директорка» підготувала для вручення випускникам ліцею атестати про загальну освіту російського зразка.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 55-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Куп’янська викладачка одного з місцевих ліцеїв допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресора, її судитимуть за колабораціонізм, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".