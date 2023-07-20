Осудят учительницу лицея из Купянска, которая учила детей по программе рф

Во время оккупации Купянска преподавательница одного из местных лицеев помогала оккупантам внедрять образовательные стандарты государства-агрессора, ее будут судить за коллаборационизм, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Женщина в июне прошлого года добровольно заняла должность «и. о. директора» учебного заведения, созданного на базе лицея.

Колаборантка сообщила учителям и родителям учащихся о внедрении в учебном заведении стандартов образования рф и последующем преподавании предметов исключительно на русском.

Обвиняемая организовала подготовку помещений к учебному году, за личной подписью составила ведомость об изготовлении свидетельств о полном среднем образовании для учащихся.

Кроме того, директорша подготовила для вручения выпускникам лицея аттестаты об образовании российского образца.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летней женщины по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде Харькова.