В Купянской мэрии разоблачили четырех предателей, работавших на врага
Четыре сотрудника разных управлений Купянского горсовета во время оккупации города работали на российских военных, а после освобождения Харьковской области вернулись к своей работе в мэрии.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в частности, 59-летняя женщина, согласившись на предложение оккупантов, заняла должность «и.о. главного специалиста в секторе социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района». Она занималась оформлением документов для социальных выплат от РФ местному населению.
Трое других фигурантов заняли одноименные должности и стали «и. о. главного специалиста персонифицированного учета и автоматической обработки информации ВГА Купянского района».
«Их функциональные обязанности несколько отличались. В частности, 49-летняя женщина занималась проверкой заявлений и готовила документы, связанные с соцвыплатами, к подписи руководителю управления. 59-летняя подозреваемая отвечала за архивную сохранность дел получателей социальных выплат, а 48-летний мужчина налаживал оргтехнику для своих «коллег» и оказывал им информационную и методическую помощь», — добавили правоохранители.
Всем фигурантам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре сотрудника разных управлений Купянского горсовета во время оккупации города работали на российских военных, а после освобождения Харьковской области вернулись к своей работе в мэрии.".