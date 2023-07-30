Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)

Вихованці дитячих будинків сімейного типу та діти, які мешкають у Куп’янській громаді Харківської області, поїхали на оздоровлення до Польщі у межах меморандуму про співпрацю Куп’янська та Прущ-Гданського. Загалом на відпочинок відправили 27 дітей.

З дітьми їде кілька супроводжуючих, серед яких Світлана. Разом із чоловіком жінка виховує вісьмох дітей, пише пресслужба ХОВА.

“Я везу на відпочинок семеро своїх дітей віком від 12 до 16 років, дві дівчини й п’ятеро хлопців. А найстарший залишився вдома з батьком”, – каже мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу.

Протягом відпочинку на дітей чекають різні розважальні заходи.

«Там буде і аквапарк, і атракціони. Окрім того, наприкінці серпня плануємо ще одну поїздку до Польщі. Зараз формуємо делегації і шукаємо змогу долучитися до нових проєктів», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Сподіваємося, що таких проєктів буде більше і наші діти завдяки таким подорожам зможуть відновити свої сили. Адже саме Куп’янська громада – одна з тих, яка найбільше постраждала від російської агресії», –додав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.



Фото: ХОВА