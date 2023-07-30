Live
  • Нд 30.07.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)

Суспільство 12:45   30.07.2023
Олена Нагорна
Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)

Вихованці дитячих будинків сімейного типу та діти, які мешкають у Куп’янській громаді Харківської області, поїхали на оздоровлення до Польщі у межах меморандуму про співпрацю Куп’янська та Прущ-Гданського. Загалом на відпочинок відправили 27 дітей.

З дітьми їде кілька супроводжуючих, серед яких Світлана. Разом із чоловіком жінка виховує вісьмох дітей, пише пресслужба ХОВА.

“Я везу на відпочинок семеро своїх дітей віком від 12 до 16 років, дві дівчини й п’ятеро хлопців. А найстарший залишився вдома з батьком”, – каже мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу.

Протягом відпочинку на дітей чекають різні розважальні заходи.

«Там буде і аквапарк, і атракціони. Окрім того, наприкінці серпня плануємо ще одну поїздку до Польщі. Зараз формуємо делегації і шукаємо змогу долучитися до нових проєктів», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Сподіваємося, що таких проєктів буде більше і наші діти завдяки таким подорожам зможуть відновити свої сили. Адже саме Куп’янська громада – одна з тих, яка найбільше постраждала від російської агресії», –додав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.


Фото: ХОВА

Читайте також: У Куп’янська на Харківщині з’явилося місто-побратим у Польщі (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою
30.07.2023, 07:41
Сьогодні 30 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 липня: яке свято та день в історії
30.07.2023, 06:00
Де відпочивати: на Харківщині підготують пляжі на березі Сіверського Дінця
Де відпочивати: на Харківщині підготують пляжі на березі Сіверського Дінця
24.04.2023, 20:12
Цілі підрозділи втрачають боєздатність – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
Цілі підрозділи втрачають боєздатність – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
30.07.2023, 10:25
У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото)
У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото)
29.07.2023, 17:37

Новини за темою:

11:50
Понад сотню закладок “солей” хотіли зробити в Харкові: завадили копи (фото)
11:05
Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині
10:47
Ворог обстріляв житло на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
10:25
Цілі підрозділи втрачають боєздатність – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
09:26
Армія РФ відновила атаки в напрямку Борової Харківської області – Машовець

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вихованці дитячих будинків сімейного типу та діти, які мешкають у Куп’янській громаді Харківської області, поїхали на оздоровлення до Польщі у межах меморандуму про співпрацю Куп’янська та Прущ-Гданського. Загалом на відпочинок відправили 27 дітей.".