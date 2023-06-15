У Куп’янська на Харківщині з’явилося місто-побратим у Польщі (відео)
Польський Прущ-Гданський та Куп’янськ стали містами-побратимами.
Меморандум про співпрацю підписали начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін та мер міста Прущ-Гданський Януш Врубель, повідомляє пресслужба ХОВА.
“Відбулася дуже важлива подія для всієї Куп’янської громади. Це меморандум про справжню дружбу міст-побратимів. Впевнений, що тільки разом ми можемо зробити наші міста по-справжньому європейськими”, – прокоментував Андрій Беседін.
Відео: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 23:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польський Прущ-Гданський та Куп’янськ стали містами-побратимами.".