У Куп’янська на Харківщині з’явилося місто-побратим у Польщі (відео)

Польський Прущ-Гданський та Куп’янськ стали містами-побратимами.

Меморандум про співпрацю підписали начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін та мер міста Прущ-Гданський Януш Врубель, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Відбулася дуже важлива подія для всієї Куп’янської громади. Це меморандум про справжню дружбу міст-побратимів. Впевнений, що тільки разом ми можемо зробити наші міста по-справжньому європейськими”, – прокоментував Андрій Беседін.

Відео: ХОВА