У Купянска на Харьковщине появился город-побратим в Польше (видео)

Польский Прущ-Гданьский и Купянск стали городами-побратимами.

Меморандум о сотрудничестве подписали начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин и мэр города Прущ-Гданьский Януш Врубель, сообщает пресс-служба ХОВА.

«Состоялось очень важное событие для всей Купянской громады. Это меморандум о настоящей дружбе городов-побратимов. Уверен, что только вместе мы можем сделать наши города по-настоящему европейскими», — прокомментировал Андрей Беседин.

Видео: ХОВА