У Купянска на Харьковщине появился город-побратим в Польше (видео)
Польский Прущ-Гданьский и Купянск стали городами-побратимами.
Меморандум о сотрудничестве подписали начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин и мэр города Прущ-Гданьский Януш Врубель, сообщает пресс-служба ХОВА.
«Состоялось очень важное событие для всей Купянской громады. Это меморандум о настоящей дружбе городов-побратимов. Уверен, что только вместе мы можем сделать наши города по-настоящему европейскими», — прокомментировал Андрей Беседин.
Видео: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 23:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польский Прущ-Гданьский и Купянск стали городами-побратимами.".