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У Купянска на Харьковщине появился город-побратим в Польше (видео)

Мир 23:35   15.06.2023
Елена Нагорная
У Купянска на Харьковщине появился город-побратим в Польше (видео)

Польский Прущ-Гданьский и Купянск стали городами-побратимами.

Меморандум о сотрудничестве подписали начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин и мэр города Прущ-Гданьский Януш Врубель, сообщает пресс-служба ХОВА.

«Состоялось очень важное событие для всей Купянской громады. Это меморандум о настоящей дружбе городов-побратимов. Уверен, что только вместе мы можем сделать наши города по-настоящему европейскими», — прокомментировал Андрей Беседин.

Видео: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 23:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польский Прущ-Гданьский и Купянск стали городами-побратимами.".