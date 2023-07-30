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Детей с Купянщины отправили на отдых в Польшу: там их ждет аквапарк (фото)

Общество 12:45   30.07.2023
Елена Нагорная
Детей с Купянщины отправили на отдых в Польшу: там их ждет аквапарк (фото) Фото: ХОВА

Воспитанники детских домов семейного типа и дети, проживающие в Купянской громаде Харьковской области, поехали на оздоровление в Польшу в рамках меморандума о сотрудничестве Купянска и Прущ-Гданьского. Всего на отдых отправили 27 детей.

С детьми едет несколько сопровождающих, среди которых Светлана. Вместе с мужем женщина воспитывает восьмерых детей, пишет пресс-служба ХОВА.

«Я везу на отдых семерых своих детей в возрасте от 12 до 16 лет, двух девочек и пятерых ребят. А самый старший остался дома с отцом», — говорит мама-воспитательница детского дома семейного типа.

В течение отдыха детей ожидают различные развлекательные мероприятия.

«Там будет и аквапарк, и аттракционы. Кроме того, в конце августа планируем еще одну поездку в Польшу. Сейчас формируем делегации и ищем возможность присоединиться к новым проектам», — рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Надеемся, что таких проектов будет больше и наши дети благодаря таким путешествиям смогут восстановить свои силы. Ведь именно Купянская громада — одна из тех, которая больше всего пострадала от российской агрессии», — добавил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воспитанники детских домов семейного типа и дети, проживающие в Купянской громаде Харьковской области, поехали на оздоровление в Польшу в рамках меморандума о сотрудничестве Купянска и Прущ-Гданьского. Всего на отдых отправили 27 детей.".