Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

Потяги від Ізюма, Харкова до Львова призначила на вересень Укрзалізниця

Суспільство 18:29   09.08.2023
Оксана Якушко
Потяги від Ізюма, Харкова до Львова призначила на вересень Укрзалізниця

Укрзалізниця для задоволення попиту пасажирів призначає додаткові потяги на окремі дати у сполученні між Ізюмом, Харковом та Львовом.

🚆Поїзд №111/63—64/112 курсуватиме в сполученні Ізюм, Харків — Львів.

Він відправлятиметься 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 вересня з Ізюма о 18:22, з Харкова — о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40.

 

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 вересня о 15:48 і прибуватиме до Харкова о 05:46 та до Ізюма о 12:00.

Читайте також: Додаткові потяги з Ізюма та Харкова до Львова призначає Укрзалізниця

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Потяги від Ізюма, Харкова до Львова призначила на вересень Укрзалізниця
Потяги від Ізюма, Харкова до Львова призначила на вересень Укрзалізниця
09.08.2023, 18:29
Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух
Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух
09.08.2023, 18:26
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
08.08.2023, 07:39
Змішану форму анонсували 11 шкіл, але потрібно перевірити укриття – Синєгубов
Змішану форму анонсували 11 шкіл, але потрібно перевірити укриття – Синєгубов
09.08.2023, 18:09
Після Перемоги негідних зі списку почесних громадян Харкова видалять – Терехов
Після Перемоги негідних зі списку почесних громадян Харкова видалять – Терехов
09.08.2023, 17:54
На Харківщині рецидивіст зухвало напав на сусідок, побив і відібрав гроші
На Харківщині рецидивіст зухвало напав на сусідок, побив і відібрав гроші
09.08.2023, 17:13

Новини за темою:

18:26
Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух
18:09
Змішану форму анонсували 11 шкіл, але потрібно перевірити укриття – Синєгубов
15:57
В Ізюмі сталася смертельна ДТП: водій «КАМАЗу» збив жінку
15:34
У Харкові готуються до комбінованого навчання з 1 вересня – Терехов
13:21
Харківський бізнесмен заплатить 47 тис грн за рекламу з нецензурною лайкою

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Потяги від Ізюма, Харкова до Львова призначила на вересень Укрзалізниця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 18:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця для задоволення попиту пасажирів призначає додаткові потяги на окремі дати у сполученні між Ізюмом, Харковом та Львовом.".