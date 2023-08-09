Потяги від Ізюма, Харкова до Львова призначила на вересень Укрзалізниця

Укрзалізниця для задоволення попиту пасажирів призначає додаткові потяги на окремі дати у сполученні між Ізюмом, Харковом та Львовом.

🚆Поїзд №111/63—64/112 курсуватиме в сполученні Ізюм, Харків — Львів.

Він відправлятиметься 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 вересня з Ізюма о 18:22, з Харкова — о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 вересня о 15:48 і прибуватиме до Харкова о 05:46 та до Ізюма о 12:00.