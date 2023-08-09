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Поезда из Изюма, Харькова во Львов назначила на сентябрь Укрзалізниця

Общество 18:29   09.08.2023
Оксана Якушко
Поезда из Изюма, Харькова во Львов назначила на сентябрь Укрзалізниця

Укрзалізниця для удовлетворения спроса пассажиров назначает дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Изюмом, Харьковом и Львовом.

🚆Поезд №111/63—64/112 будет курсировать в сообщении Изюм, Харьков — Львов.
Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18:22, из Харькова — в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40 .

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15:48 и прибывать в Харьков в 05:46 и в Изюм. в 12:00.

Читайте также: Дополнительные поезда из Изюма и Харькова во Львов назначает Укрзалізниця

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця для удовлетворения спроса пассажиров назначает дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Изюмом, Харьковом и Львовом.".