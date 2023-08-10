Одна втекла від бабусі, інші — від мами: на Харківщині шукали трьох дітей

9 серпня поліцейські розшукали 12-річну дівчину, яка під час прогулянки втекла від бабусі, а також 15-річну сестру та 14-річного брата, які пішли гуляти з друзями та не повернулися.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 21:00 до правоохоронців звернулася бабуся 12-річної дівчини з вадами здоров’я та повідомила, про зникнення її онуки. За словами заявниці, неповнолітня під час прогулянки різко побігла у невідомому напрямку.

Дитину знайшли в кількох кварталах від будинку. Жодних подій кримінального характеру з дівчиною не сталося.

Поліцейські передали дитину бабусі та провели з ними профілактичну бесіду.

А о 22:14 до правоохоронців надійшло повідомлення, що в селі Плоске зникла 15-річна дівчина та її 14-річний брат. Батьки розповіли, що близько 15:30 діти пішли гуляти на вулицю зі своїми друзями і не повернулися.

«На пошуки зниклих залучили весь особовий склад відділення поліції. Перевірялися парки, прибудинкові території, місця проживання друзів зниклих дітей. Втікачів знайшли близько 23:00 у селищі Великий Бурлук вдома у знайомих. Неповнолітні пояснили, що напередодні посварилися з матірʼю», – додали правоохоронці.

Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.