Одна втекла від бабусі, інші — від мами: на Харківщині шукали трьох дітей
9 серпня поліцейські розшукали 12-річну дівчину, яка під час прогулянки втекла від бабусі, а також 15-річну сестру та 14-річного брата, які пішли гуляти з друзями та не повернулися.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 21:00 до правоохоронців звернулася бабуся 12-річної дівчини з вадами здоров’я та повідомила, про зникнення її онуки. За словами заявниці, неповнолітня під час прогулянки різко побігла у невідомому напрямку.
Дитину знайшли в кількох кварталах від будинку. Жодних подій кримінального характеру з дівчиною не сталося.
Поліцейські передали дитину бабусі та провели з ними профілактичну бесіду.
А о 22:14 до правоохоронців надійшло повідомлення, що в селі Плоске зникла 15-річна дівчина та її 14-річний брат. Батьки розповіли, що близько 15:30 діти пішли гуляти на вулицю зі своїми друзями і не повернулися.
«На пошуки зниклих залучили весь особовий склад відділення поліції. Перевірялися парки, прибудинкові території, місця проживання друзів зниклих дітей. Втікачів знайшли близько 23:00 у селищі Великий Бурлук вдома у знайомих. Неповнолітні пояснили, що напередодні посварилися з матірʼю», – додали правоохоронці.
Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 серпня поліцейські розшукали 12-річну дівчину, яка під час прогулянки втекла від бабусі, а також 15-річну сестру та 14-річного брата, які пішли гуляти з друзями та не повернулися.".