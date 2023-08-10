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Одна убежала от бабушки, другие — от мамы: на Харьковщине искали троих детей

Общество 12:45   10.08.2023
Виктория Яковенко
Одна убежала от бабушки, другие — от мамы: на Харьковщине искали троих детей Фото: ГУНП в Харьковской области

9 августа полицейские разыскали 12-летнюю девушку, которая во время прогулки сбежала от бабушки, а также 15-летнюю сестру и 14-летнего брата, которые пошли гулять с друзьями и не вернулись.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 21:00 к правоохранителям обратилась бабушка 12-летней девушки с недостатками здоровья и сообщила об исчезновении ее внучки. По словам заявительницы, несовершеннолетняя во время прогулки резко побежала в неизвестном направлении.

Ребёнка нашли в нескольких кварталах от дома. Никаких событий криминального характера с девушкой не произошло.

Полицейские передали ребенка бабушке и провели с ними профилактическую беседу.

А в 22:14 правоохранителям поступило сообщение, что в селе Плоское исчезла 15-летняя девушка и ее 14-летний брат. Родители рассказали, что около 15:30 дети пошли гулять на улицу со своими друзьями и не вернулись.

«На поиски пропавших задействовали весь личный состав отделения полиции. Проверялись парки, придомовые территории, места жительства друзей пропавших детей. Беглецов нашли около 23:00 в поселке Великий Бурлук дома у знакомых. Несовершеннолетние объяснили, что накануне поссорились с матерью», — добавили правоохранители.

Полицейские провели с семьей профилактическую беседу.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 августа полицейские разыскали 12-летнюю девушку, которая во время прогулки сбежала от бабушки, а также 15-летнюю сестру и 14-летнего брата, которые пошли гулять с друзьями и не вернулись.".