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У Шевченківському районі прочистили 20 кілометрів мереж водовідведення

Суспільство 15:55   10.08.2023
Вікторія Яковенко
У Шевченківському районі прочистили 20 кілометрів мереж водовідведення Фото: Харківська міськрада

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року прочистили 20 км каналізаційних трубопроводів у Шевченківському районі.

Зокрема, завершуються профілактичні роботи на колекторі діаметром 600 мм на вул. Клочківській, 191-д, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив сьогодні, 10 серпня, начальник Шевченківської районної експлуатаційної дільниці Віталій Силенко, робітники завершують прочистку 300 м ділянки каналізаційного трубопроводу, який приймає стічні води від значної частини району.

За його словами, з початку року ремонтники замінили 160 м каналізаційних колекторів різних діаметрів, а з початку повномасштабного вторгнення – понад 300 м.

«У Шевченківському районі було 15 влучань у наші об’єкти. Система стічних вод серйозно постраждала не лише від вибухів та подальших руйнувань, а й від відключень електроенергії після обстрілів», – зазначив начальник дільниці.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року прочистили 20 км каналізаційних трубопроводів у Шевченківському районі.".