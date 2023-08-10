В Шевченковском районе прочистили 20 километров сетей водоотвода
Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала года прочистили 20 км канализационных трубопроводов в Шевченковском районе.
В частности, завершаются профилактические работы на коллекторе диаметром 600 мм по улице Клочковский, 191-д, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил сегодня, 10 августа, начальник Шевченковского районного эксплуатационного участка Виталий Силенко, рабочие завершают прочистку 300 м участка канализационного трубопровода, принимающего сточные воды от значительной части района.
По его словам, с начала года ремонтники заменили 160 м канализационных коллекторов разных диаметров, а с начала полномасштабного вторжения – более 300 м.
«В Шевченковском районе было 15 попаданий в наши объекты. Система сточных вод серьезно пострадала не только от взрывов и последующих разрушений, но и от отключения электроэнергии после обстрелов», — отметил начальник участка.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала года прочистили 20 км канализационных трубопроводов в Шевченковском районе.".