В Шевченковском районе прочистили 20 километров сетей водоотвода

Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала года прочистили 20 км канализационных трубопроводов в Шевченковском районе.

В частности, завершаются профилактические работы на коллекторе диаметром 600 мм по улице Клочковский, 191-д, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил сегодня, 10 августа, начальник Шевченковского районного эксплуатационного участка Виталий Силенко, рабочие завершают прочистку 300 м участка канализационного трубопровода, принимающего сточные воды от значительной части района.

По его словам, с начала года ремонтники заменили 160 м канализационных коллекторов разных диаметров, а с начала полномасштабного вторжения – более 300 м.

«В Шевченковском районе было 15 попаданий в наши объекты. Система сточных вод серьезно пострадала не только от взрывов и последующих разрушений, но и от отключения электроэнергии после обстрелов», — отметил начальник участка.