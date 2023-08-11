На Харківщині шукали 6-річного хлопця, поки він спав вдома під ліжком
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині дитину, яку загубила мати, поліцейські знайшли вдома.
До правоохоронців 10 серпня близько 20:30 звернулася мати 6-річного хлопчика, який не повернувся з пасовища, звідки мав гнати корову, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські прибули за викликом та виявили дитину вдома. Хлопчик загрався та заснув під власним ліжком.
Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині дитину, яку загубила мати, поліцейські знайшли вдома.".