На Харківщині шукали 6-річного хлопця, поки він спав вдома під ліжком

На Харківщині дитину, яку загубила мати, поліцейські знайшли вдома.

До правоохоронців 10 серпня близько 20:30 звернулася мати 6-річного хлопчика, який не повернувся з пасовища, звідки мав гнати корову, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські прибули за викликом та виявили дитину вдома. Хлопчик загрався та заснув під власним ліжком.

Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.