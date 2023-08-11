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На Харьковщине искали 6-летнего мальчика, пока он спал дома под кроватью

Общество 15:21   11.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине искали 6-летнего мальчика, пока он спал дома под кроватью Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине ребенка, которого потеряла мать, полицейские нашли дома.

К правоохранителям 10 августа около 20:30 обратилась мать 6-летнего мальчика и сообщила, что сын не вернулся с пастбища, откуда должен был гнать корову, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские прибыли по вызову и обнаружили ребенка дома. Мальчик заигрался и заснул под своей кроватью.

Полицейские провели с семьей профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ребенка, которого потеряла мать, полицейские нашли дома.".