На Харьковщине искали 6-летнего мальчика, пока он спал дома под кроватью

На Харьковщине ребенка, которого потеряла мать, полицейские нашли дома.

К правоохранителям 10 августа около 20:30 обратилась мать 6-летнего мальчика и сообщила, что сын не вернулся с пастбища, откуда должен был гнать корову, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские прибыли по вызову и обнаружили ребенка дома. Мальчик заигрался и заснул под своей кроватью.

Полицейские провели с семьей профилактическую беседу.