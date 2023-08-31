В Золочеві відновлюють гуртожиток для переселенців: коли планують завершити
Будівлю соціального гуртожитку в Золочеві на Харківщині пошкодила армія РФ торік. До повномасштабного вторгнення тут мешкали 50 родин-переселенців.
«Два роки тому ми зробили ремонт у цьому гуртожитку. У результаті ударів «градами» по гуртожитку воно було значно зруйновано», – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляють у ХОВА.
Гуртожиток відновлюють коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Загальна вартість робіт складає 3,9 млн грн.
«Внутрішньо переміщенні особи, які туди бажають заселитися – це мешканці самої Золочівщини, які залишилися без житла і вони дуже розраховують на цей соціальний гуртожиток», – зазначив заступник голови ХОВА Євген Іванов.
Будівельники майже «з нуля» переклали частину стіни та міжкімнатні перекриття. Зараз тривають внутрішні роботи та монтаж вікон.
«У деяких місцях доводилося працювати дуже обережно, адже плити перекриття майже не трималися. Вже доходимо до відновлення фасаду. В приміщеннях викладаємо плитку, лінолеум та штукатуримо», – пояснив виконроб Сергій Козоріз.
Завершити роботи планують до кінця вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 15:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівлю соціального гуртожитку в Золочеві на Харківщині пошкодила армія РФ торік. До повномасштабного вторгнення тут мешкали 50 родин-переселенців.".