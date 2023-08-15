У ХОВА розповіли, де відбудують зруйновані будинки на Харківщині восени (фото)

Зруйновані житлові будинки та медичні установи в Дергачівській і Малоданилівській громадах планують відновити вже восени.

Про це повідомили у ХОВА. Йдеться про 17 багатоповерхівок та 2 амбулаторії.

«Над відновленням кожного багатоквартирного будинку працює окрема бригада. Частково підсилюється фундамент, ремонтуються покрівля та дахи, облаштовується вхідна група та фасади. Доки дозволяє погода та світловий день, на рахунку кожна хвилина. Люди мають бути з теплом та дахом над головою ще до настання холодів», – розповів заступник голови ХОВА Михайло Харнам.

Він додав, що за потреби у будівлях замінюють вікна, двері, балконні блоки, також поновлюють інженерні комунікації тощо.

Окрім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи в амбулаторіях у Черкаській Лозовій та селищі Лісному. Їхні приміщення також постраждали від ворожих атак.

«Після відбудови ці амбулаторії мають стати енергоефективними і більш комфортними для прийому та обслуговування громадян», – зазначили в ХОВА.