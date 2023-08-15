У ХОВА розповіли, де відбудують зруйновані будинки на Харківщині восени (фото)
Зруйновані житлові будинки та медичні установи в Дергачівській і Малоданилівській громадах планують відновити вже восени.
Про це повідомили у ХОВА. Йдеться про 17 багатоповерхівок та 2 амбулаторії.
«Над відновленням кожного багатоквартирного будинку працює окрема бригада. Частково підсилюється фундамент, ремонтуються покрівля та дахи, облаштовується вхідна група та фасади. Доки дозволяє погода та світловий день, на рахунку кожна хвилина. Люди мають бути з теплом та дахом над головою ще до настання холодів», – розповів заступник голови ХОВА Михайло Харнам.
Він додав, що за потреби у будівлях замінюють вікна, двері, балконні блоки, також поновлюють інженерні комунікації тощо.
Окрім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи в амбулаторіях у Черкаській Лозовій та селищі Лісному. Їхні приміщення також постраждали від ворожих атак.
«Після відбудови ці амбулаторії мають стати енергоефективними і більш комфортними для прийому та обслуговування громадян», – зазначили в ХОВА.
Читайте також: Понад 5 тис об’єктів зруйнувала РФ на Чугуївщині: що наразі відбудовують
Новини за темою:
Ви читали новину: «У ХОВА розповіли, де відбудують зруйновані будинки на Харківщині восени (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані житлові будинки та медичні установи в Дергачівській і Малоданилівській громадах планують відновити вже восени.".