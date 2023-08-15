В ХОВА рассказали, где отстроят разрушенные дома на Харьковщине осенью (фото)
Разрушенные жилые дома и медицинские учреждения в Дергачевской и Малоданиловской громадах планируют восстановить уже осенью.
Об этом сообщили в ХОВА. Речь идет о 17 многоэтажках и 2 амбулаториях.
«Над восстановлением каждого многоквартирного дома работает отдельная бригада. Частично усиливается фундамент, ремонтируются кровля и крыши, обустраивается входная группа и фасады. Пока разрешает погода и световой день, на счету каждая минута. Люди должны быть с теплом и крышей над головой еще до наступления холодов», – рассказал заместитель председателя ХОВА Михаил Харнам.
Он добавил, что при необходимости в зданиях заменяют окна, двери, балконные блоки, также возобновляют инженерные коммуникации.
Кроме того, продолжаются аварийно-восстановительные работы в амбулаториях в Черкасской Лозовой и поселке Лесном. Их помещения также пострадали от вражеских атак.
«После восстановления эти амбулатории должны стать энергоэффективными и более комфортными для приема и обслуживания граждан», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенные жилые дома и медицинские учреждения в Дергачевской и Малоданиловской громадах планируют восстановить уже осенью.".