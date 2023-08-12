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Более 5 тыс объектов разрушила РФ на Чугуевщине: что сейчас отстраивают

Общество 16:03   12.08.2023
Виктория Яковенко
Более 5 тыс объектов разрушила РФ на Чугуевщине: что сейчас отстраивают Фото: ХОВА

По состоянию на 10 августа в Чугуевском районе в Харьковской области зафиксировали 5300 поврежденных или разрушенных объектов, более половины из них — жилые дома.

«3019 – это индивидуальные жилые дома, 326 – объекты энергетики, 218 – многоэтажки, 55 – учебные заведения, 19 – медицинские учреждения, 32 админучреждения повреждены, 2 из них – разрушены и не подлежат восстановлению, 4 – промышленные объекта, 5 – крупные объекты сельского хозяйства и 14 объектов водоснабжения и водоотведения», — сообщил на брифинге заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

Он также заявил, что восстановительные работы по некоторым объектам уже идут.

«Более 90% готовности имеют 5 многоквартирных домов в поселке Старый Салтов. Почти завершено восстановление 2 многоквартирных домов в Чугуеве. В скором времени здесь можно будет начинать проведение внутренних ремонтных работ и заселять людей. Также происходит капитальный ремонт здания в Старом Салтове, в котором размещены амбулатория, ЦПАУ и поселковый совет», – добавил Иванов.

Начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что по состоянию на 11 августа по программе «єВідновлення» зарегистрировали 928 заявок от жителей.

«Из них 227 заявлений подали на компенсацию. Это почти 33 млн гривен. Также зафиксировали еще 300 чек-писем. Эти суммы также подадут на компенсацию», — сказал Лободенко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 16:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10 августа в Чугуевском районе в Харьковской области зафиксировали 5300 поврежденных или разрушенных объектов, более половины из них — жилые дома.".