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Понад 5 тис об’єктів зруйнувала РФ на Чугуївщині: що наразі відбудовують

Суспільство 16:03   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Понад 5 тис об’єктів зруйнувала РФ на Чугуївщині: що наразі відбудовують Фото: ХОВА

Станом на 10 серпня у Чугуївському районі в Харківській області зафіксували 5300 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, понад половина з них – житлові будинки.

«3019 – це індивідуальні житлові будинки, 326 – об’єкти енергетики, 218 – багатоповерхівки, 55 – заклади освіти, 19 – медичні заклади, 32 адмінзаклади пошкоджені, 2 з них – зруйновані та не підлягають відбудові, 4 – промислові об’єкти, 5 – великі об’єкти сільського господарства та 14 об’єктів водопостачання та водовідведення», – повідомив під час брифінгу заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Він також заявив, що відновлювальні роботи по деяких об’єктах вже йдуть.

«Понад 90% готовності мають 5 багатоквартирних будинків у селищі Старий Салтів. Майже завершено відновлення 2 багатоквартирних будинків у Чугуєві. Незабаром тут можна буде розпочинати проведення внутрішніх ремонтних робіт та заселяти людей. Також відбувається капітальний ремонт будівлі в Старому Салтові, в якій розміщено амбулаторію, ЦНАП та селищну раду», – додав Іванов.

Начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що станом на 11 серпня за програмою «єВідновлення» зареєстрували 928 заявок від мешканців.

«З них 227 заяв подали на відшкодування. Це майже 33 млн гривень. Також зафіксували ще 300 чек-листів. Ці суми також подадуть на відшкодування», — сказав Лободенко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 серпня у Чугуївському районі в Харківській області зафіксували 5300 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, понад половина з них – житлові будинки.".