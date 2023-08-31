В Золочеве отстраивают общежитие для переселенцев: когда планируют закончить
Здание социального общежития в Золочеве на Харьковщине повредила армия РФ в прошлом году. До полномасштабного вторжения здесь проживали 50 семей-переселенцев.
«Два года назад мы сделали ремонт в этом общежитии. В результате ударов «Градами» по общежитию оно было значительно разрушено», – рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, сообщают в ХОВА.
Общежитие восстанавливают на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета. Общая стоимость работ составляет 3,9 млн грн.
«Внутренне перемещенные лица, которые туда желают заселиться – это оставшиеся без жилья жители самой Золочевщины и они очень рассчитывают на это социальное общежитие», — отметил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.
Строители почти «с нуля» переложили часть стены и межкомнатные перекрытия. Сейчас ведутся внутренние работы и монтаж окон.
«В некоторых местах приходилось работать очень осторожно, ведь плиты перекрытия почти не держались. Уже приходим к восстановлению фасада. В помещениях выкладываем плитку, линолеум и штукатурим», — объяснил прораб Сергей Козориз.
Завершить работы планируют до конца сентября.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 15:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание социального общежития в Золочеве на Харьковщине повредила армия РФ в прошлом году. До полномасштабного вторжения здесь проживали 50 семей-переселенцев.".