В Золочеве отстраивают общежитие для переселенцев: когда планируют закончить

Здание социального общежития в Золочеве на Харьковщине повредила армия РФ в прошлом году. До полномасштабного вторжения здесь проживали 50 семей-переселенцев.

«Два года назад мы сделали ремонт в этом общежитии. В результате ударов «Градами» по общежитию оно было значительно разрушено», – рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, сообщают в ХОВА.

Общежитие восстанавливают на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета. Общая стоимость работ составляет 3,9 млн грн.

«Внутренне перемещенные лица, которые туда желают заселиться – это оставшиеся без жилья жители самой Золочевщины и они очень рассчитывают на это социальное общежитие», — отметил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

Строители почти «с нуля» переложили часть стены и межкомнатные перекрытия. Сейчас ведутся внутренние работы и монтаж окон.

«В некоторых местах приходилось работать очень осторожно, ведь плиты перекрытия почти не держались. Уже приходим к восстановлению фасада. В помещениях выкладываем плитку, линолеум и штукатурим», — объяснил прораб Сергей Козориз.

Завершить работы планируют до конца сентября.